Chord Gitar Klaki Band - Keladi Gatel

Masyarakat Bangka Belitung tentu tak asing lagi dengan band KLAKI. Klaki adalah sebuah band yang berasal dari Kota Sungailiat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Kata KLAKI berasal dari bahasa daerah bangka yang berarti laki-laki, yang juga mempunyai arti ( K- Lucky ) yaitu menuju keberuntungan, dalam misinya klaki mencoba membuat karya unique yang berbeda dengan band yang lainnya dengan mengeksplorasi bahasa daerah bangka yang dipadukan dengan berbagai aliran musik, ini merupakan suatu impian pada suatu kenyataan, dimana dengan keterbatasan peralatan, materi, dan waktu kami berhayal untuk membuat suatu karya yang dapat dinikmati oleh semua orang.

Berikut satu di antara kunci lagu Klaki Band yang berjudul Keladi Gatel

[Intro] D F#m C Em 2x



D F#m

Owh.. Ku dak nyangka aben

C Em

Owh.. Bisok k nek kawin

D F#m

Baru minggu kemaren

C Em

Ka ngajak ku gimaen



D F#m

Kite ke aik panas,maen ke pantai matras

C Em

Kite ke pangkal pinang pasir padi

D F#m

Kite gi naek mutor ku, ngunceng k meluk ku

C Em

Pulang pulang bawa kue haklopan





D F#m

Owh.. K manggil ku sayang

C Em

Owh.. Ase ku melayang

D F#m

Owh.. Inge lah kenangan

C Em

Owh.. Kena bulak urang



D F#m

Cincin e lah ku pasang,tambah kek tambak udang (*)

C Em

Beli rumah di kampung parit padang

D F#m

Tapi dak tau ngapalah,sayang seribu sayang

C Em

Punye tunang tapi disikat kawan



D F#m

Untung a anye cincin bai

C Em

Yang baru ku serahkan kek k

D F#m

Nue a k nyakit ati ku

C Em

Nue a k bebulak kek ku



D F#m

Owh . . Semoga bahagia (k bahagia)

C Em

K kek laki baru k (laki baru k)

D F#m

Biar ku nyari agik (nyari agik)

C Em

Yang dak sua betingkah



D F#m

Mungkin kite dak jodoh,ape mimang sifat k

C Em

Men pacak sibeng sanin sibeng sini

D F#m

Daripada tekepor,alung ku naek mutor

C Em

Gi ke kebon nyari keladi



[interlude] D F#m C Em 2x



[Ending]



Alung nyari keladi gatel,owh makan lah keladi gatel

Lah ku pada,ingen dak k?

Ukan,ntah tegatel ntah tegatel

