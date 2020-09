Drakor 18 Again & Zombie Detective Tayang Perdana dan 10 Drakor Lainnya yang Wajib Ditonton

BANGKAPOS.COM -- Kabar gembira bagi anda penggemar drama Korea (drakor).

Ya, setiap Senin-Selasa semalam, ada dua drama korea baru yang akan mengisi layar penonton.

Adapun dua drama tersebut yakni Korea 18 Again dan Zombie Detective.

Dilansir dari soompi.com, menurut Nielsen Korea, sehari lalu, drama Record of Youth dari tvN meraih rating nasional tertinggi dengan rata-rata 7,801 persen.

Sedangkan saluran KBS dengan Zombie Detective yang tayang perdana memperoleh peringkat nasional rata-rata 2,9 dan 3,6 persen.

Drama yang dibintangi oleh Choi Jin Hyuk dan Park Ju Hyun ini ratingnya sedikit meningkat dibanding rating To The All the Guys Who Loverd Me yang menjadi episode drama terakhir di KBS.

Di JTBC, drama 18 Again ditayangkan perdana dengan peringkat nasional rata-rata 1,753 persen.

Drama yang dibintangi oleh Kim Ha Neulm Yoong Sang Hyun, dan Lee Do Hyun ini menceritkan kisah seorang pria di ambang perceraian yang menedadak menemukan dirinya kembali dalam kondisi umur 18 tahun.

Di saluran SBS, drama Do You Like Brahms? mendapat peringkat nasional rata-rata 4,4 dan 5,8 persen.

Peringkat ini mirip dengan hasil yang diperolehnya pada minggu lalu.