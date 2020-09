Ji Chang Wook dan Kim Ji Won Main Drama Romantis! City Couple's Way of Love Tayang Akhir 2020

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ji Chang Wook dan Kim Ji Won dua aktor kenamaan Korea Selatan dikabarkan bakal main drama romantis bareng!

Pada Senin (21/9/2020), Ji Chang Wook dan Kim Ji Won dikonfirmasi untuk peran utama dalam drama asli KakaoTV mendatang dengan judul sementara, City Couple's Way of Love.

Drama City Couple's Way of Love dijadwalkan untuk tayang perdana sebelum akhir 2020.

Dilansir dari Soompi, City Couple's Way of Love akan menceritakan kisah kehidupan kencan realistis dari kaum muda yang berjuang untuk bertahan hidup di kota yang sibuk.

Drama berdurasi pendek ini saat ini sedang diproduksi dengan mempertimbangkan beberapa season.

Season pertama akan memiliki subtitle yang cukup menarik, My Lovable Camera Thief.

Serial tersebut yang memiliki durasi 30 tiap episodenya, akan dipimpin oleh Park Shin Woo.

Park Shin Woo merupakan sutradara dari drama hit It's Okay to Not Be Okay, Encounter, dan Don't Dare to Dream.

Naskahnya akan ditulis bersama oleh Jung Hyun Jung, penulis di balik serial I Need Romance dan Romance is a Bonus Book.

Ji Chang Wook akan memainkan peran Park Chae Won.