Kunci Gitar, Chord dan lirik lagu 'Bunga Terakhir' Bebi Romeo, ''Kau Lah yang Pertama''

BANGKAPOS.COM-- Pencipta lagu sekaligus penyanyi, Beby Romeo memiliki sejumlah lagu yang hits di zamannya.

Lagu-lagu berkisah tentang kehidupan sehari-hari seperti percintaan adalah yang paling banyak diciptakannya.

Seperti lagu berjudul bunga terakhir.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir tribunsolo.com

Intro: Am Dm F E

Am G

kaulah yang pertama

F Em

menjadi cinta

Dm G C Bm

tinggalah kenangan

Am G

berakhir lewat bunga

F Em Dm ...G

seluruh cintaku untuknya

Reff

C

bunga terakhir

Bm Em Am

ku persembahkan kepada yang terindah

Gm C F Em Dm G

sebagai satu tanda cinta untuknya

C

bunga terakhir

Bm Em Am

menjadi satu kenangan yang tersimpan

Gm C F Em-Dm G C

takkan pernah hilang tuk selamanya ..........oh ho....

Interlude : Dm..Em

Am G F Em

betapa cinta ini sungguh berarti

Dm G C Bm

tetaplah terjaga

Am G

selamat tinggal kasih

F Em Dm G

ku telah pergi selamanya

kembali Ke : Reff

Interlude : Am Dm Bm-Em

Cm Fm Gm

