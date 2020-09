Bantuan 3 Ventilator dari Astra Financial, Kali Ini Untuk Masyarakat Jawa Barat

Penyerahan 3 ventilator dari Astra Financial kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, bertempat di Gedung Negara Pakuan Bandung pada Jumat, 18 September 2020. Dari kiri ke kanan, Kepala Wilayah (Kawil) Auto2000 Jawa Barat Ricky Rusdiono, Chief Operation Officer Auto2000 Ivan P. Sadik, Koordinator Wilayah (Korwil) Astra Financial Jawa Barat Yulianto, Ketua Divisi Kemitraan Pemprov Jawa Barat Dodit Pancapana, Ketua Komisi V DPRD Dadang Kurniawan,Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Area Manager Sales Astra Credit Companies (ACC) Jawa Barat Rudi Wiseno dan Kawil FIFGROUP Jawa Barat 1 Indra Suryawan.

BANGKAPOS.COM--Astra Financial, sebagai salah satu dari tujuh divisi bisnis yang ada dalam Grup Astra di bawah PT Astra International Tbk, kembali hadir untuk berbagi, seiring dengan meningkatnya data masyarakat terdampak Covid-19 dan sesuai dengan motto Nurani Astra “Berbagi Untuk Negeri."

Pada kesempatan berbagi kali ini, Astra Financial menyerahkan ventilator yang merupakan alat bantu pernapasan, merupakan komponen vital dalam menunjang hidup pasien Covid-19 yang tengah dalam kondisi kritis.

Pemberian bantuan ventilator menjadi salah satu bentuk kontribusi Astra Financial untuk mendukung upaya tenaga medis di rumah sakit.

Sebanyak 3 Ventilator dari Astra Financial diserahkan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (tengah), bertempat di Gedung Negara Pakuan Bandung pada Jumat, 18 September 2020 didampingi oleh Ketua Divisi Kemitraan Pemprov Jawa Barat, Dodit Pancapana (paling kiri), dan Ketua Komisi V DPRD, Dadang Kurniawan (kedua dari kiri). Hadir dalam penyerahan ini adalah Kepala Wilayah (Kawil) FIFGROUP Jawa Barat 1, Indra Suryawan (kedua dari kanan), Area Manager Sales Astra Credit Companies (ACC) Jawa Barat, Rudi Wiseno (paling kanan).

Suparno Djasmin, Director In Charge (DIC) Astra Financial mengatakan bahwa, “Di tengah kondisi pandemik seperti sekarang ini ventilator menjadi kebutuhan yang sangat krusial. Dan, Astra benar-benar merasa terpanggil dengan kondisi saat ini. Oleh sebab itu, Astra mengupayakan pengadaan ventilator di beberapa provinsi, dimana hari ini adalah penyerahan ketiga dari Astra Financial sebanyak 2 unit ventilator yang berasal dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) dan 1 unit ventilator dari PT Federal International Finance (FIFGROUP). Kami berharap Bapak Gubernur bisa menerima dengan baik bantuan Astra Financial ini untuk diserahkan ke rumah sakit yang membutuhkan.”

Pemberian ventilator pertama dari Astra Financial telah diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada 9 September 2020 lalu yang bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 5 unit ventilator yang berasal dari PT Astra Sedaya Finance (ACC) sebanyak 2 unit, dan PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) sebanyak 3 unit.

Berikutnya, pada tahap kedua telah diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara pada Senin, 14 September 2020, kemarin ini, yang berasal dari FIFGROUP sebanyak 3 unit. Serta penyerahan ketiga juga telah dilaksanakan pada Rabu, 16 September 2020 bertempat di Kantor Walikota Singkawang yang diterima langsung oleh Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. sebanyak 1 unit yang berasal dari FIFGROUP.

Dimulai di Jakarta

Sebelumnya, pada tanggal 27 April 2020, Grup Astra di bawah komando PT Astra International Tbk pada tahap pertama telah membagikan 30 ventilator kepada 3 rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 diJakarta, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto (15 unit), Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet (10 unit), dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso (5 unit), bertujuan membantu pasien positif Covid-19 yang dirawat di institusi kesehatan tersebut.

Kemudian, 10 ventilator yang merupakan tahap kedua, sudah disalurkan ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua pada bulan Juni – Juli lalu. Astra Financial membantu menyerahkan 2 unit ventilator di Sumatera Utara.