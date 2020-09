Lengkap Lirik Lagu India Tum Hi Ho - Aarijit Singh dan Terjemahannya, OST Film Aashiqui 2

BANGKAPOS.COM -- Lagu Tum Hi Ho merupakan salah satu lagi yang menjadi soundtrack film Aashiqui 2.

Diketahui film Aashiqui 2 dirilis pada 2013 dan dibintangi Aditya Roy Kapoor, Shraddha Kapoor.

Adapun lagu Tum Hi Ho sangat meledak di pasaran dan meraih sejumlah penghargaan sejalan dengan filmnya.

Bahkan di Indonesia, lagu Tum Hi Ho sempat viral bahkan dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi, satu di antaranya Ayu Ting Ting.

• OMONGAN Shin Tae-yong Ini yang Bakar Semangat Pemain Timnas U19 Indonesia

• Lengkap Lirik Lagu India Kal Ho Naa Ho - Sonu Nigam, OST Film Kal Ho Naa Ho

• Buaya Raksasa 5,46 Meter Sulit Ditaklukan, Dukun Datang, Benda Kecil Ini Jadi Kunci Penaklukan

Berikut lirik lagu India, Tum Hi Ho yang dinyanyikan Aarijit Singh beserta terjemahannya:

Hum tere bin ab reh nahi sakte

Tere bina kya wajood mera

Hum tere bin ab reh nahi sakte

Tere bina kya wajood mera

Tujhse juda agar ho jayenge

Toh khud se hi ho jayenge juda

Kyun ki tum hi ho

Ab tum hi ho

Zindagi ab tum hi ho

Chain bhi mera dard bhi

Meri aashiqui ab tum hi ho

Tera mera rishta hai kaisa

Ek pal door gawara nahi

Tere liye har roz hai jeete

Tujhko diya mera waqt sabhi