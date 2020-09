Bandara Depati Amir Pangkalpinang Sabet Empat Penghargaan Airport Council International

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Angkasa Pura II (Persero) semakin memperkuat posisi sebagai satu diantara operator bandara terbaik di Asia Pasifik setelah berhasil meraih empat penghargaan bergengsi dari Airport Council International (ACI).

ACI sendiri adalah satu-satunya perwakilan global dari otoritas bandara di dunia, yang mengembangkan standar, kebijakan serta pelatihan untuk meningkatkan standar bandara di seluruh dunia.

Bandara Depati Amir berhasil meraih penghargaan setelah melalui proses survei Airport Service Quality yang digelar oleh ACI.

Survei tersebut dilakukan terhadap penumpang pesawat di 380 bandara yang ada di 90 negara yang melibatkan 8,8 juta penumpang.

Director General ACI World Angela Gittens mengatakan program ASQ Award merupakan penghargaan tertinggi bagi pengelola bandara di seluruh dunia.

"Airport Service Quality Awards merepresentasikan pengakuan tertinggi bagi pengelola bandara di seluruh dunia dan mengakui keunggulan dalam customer experience," ujar Angela Gittens dalam rilis, Kamis (24/9/2020).

President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan penghargaan ACI ini merupakan bentuk kepercayaan global terhadap kemampuan bandara-bandara nasional dalam menghadirkan standar pelayanan tinggi kepada para penumpang pesawat.

"Level pelayanan di bandara-bandara PT Angkasa Pura II selalu meningkat setiap tahun sehingga mampu mempertahankan berbagai penghargaan dari ACI. Tahun lalu kami meraih 22 penghargaan untuk 6 bandara dan pada tahun ini bertambah menjadi 30 penghargaan untuk 9 bandara, termasuk satu-satunya penghargaan Most Improved in Asia Pasific yang berhasil diraih oleh Bandara Soekarno-Hatta," kata Awaluddin.

"Kami selalu berupaya agar bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura II dapat membawa harum nama Indonesia di industri penerbangan global. Penghargaan dari ACI ini juga semakin membuat kami optimistis bahwa Angkasa Pura II dapat mewujudkan road map Go Global," lanjutnya.

Sementara itu Erwin Adiyasha selaku Manager of Airport Operation & Service Bandara Depati Amir Pangkalpinang, mengatakan penghargaan yang diraih Bandara Depati Amir ini berkat dukungan pemerintah dan seluruh stakeholder di Bangka Belitung.

"Penghargaan ini mengharumkan nama Indonesia dan Bangka Belitung khususnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pariwisata di Bangka Belitung dan meningkatkan perekonomian di daerah. Kita akan terus berupaya meningkatkan layanan khususnya dimasa adaptasi kebiasaan baru. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan guna terwujudnya keselamatan, keamanan, pelayanan penerbangan dan protokol kesehatan di Bandara Depati Amir," tutur Erwin.

Kategori Penghargaan Bandara Depati Amir Pangkalpinang

1. Best Airport by Size and Region (Under 2 million passengers in Asia-Pacific)

2. Best Environment and Ambience by Size (Under 2 million passengers)

3. Best Customer Service by Size (Under 2 million passengers)

4. Best Infrastructure and Facility by Size (Under 2 million passengers)

