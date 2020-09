Chord dan lirik lagu 'Angin' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Meskipun jarak tampil ke publik, group Band Dewa 19 hingga kini masih dikenal luas oleh masyarakat.

Karya-karya yang mereka keluarkan mampu membuat penggemarnya eksis hingga sekarang.

salah satu lagu mereka yang cukup melegenda bagi penggemarnya adalah angin.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunsolo.com

Intro : Dm F Dm C [2x]

C Am

angin tolonglah aku

Em G

sedang jatuh cinta

C Am

tapi aku tak punya

Em G

nyali tuk katakan

Gm A

bahwasanya setiap hari

Dm F

ku merindukan dia..

C Am

angin masukan aku

Em G

kedalam mimpinya

C Am

jadikan aku raja

Em G

dan dia ratunya

Gm A

buat dia selalu

Dm F

memikirkan diriku