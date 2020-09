Kunci Gitar Chord dan Lirik Lagu 'Cinta Adalah Misteri' Dewa-19 ''Bila Cinta Memanggilmu''

Chord dan Lirik Lagu 'Cinta Adalah Misteri' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Nama group musik Dewa 19 cukup melegenda hingga sekarang.

Lagu-lagu Dewa 19 dikenal dengan baik oleh penggemarnya meskipun kini mereka jarang tampil ke publik.

salah satu lagu yang cukup familiar berjudul cinta adalah misteri.

berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunsolo.com

Am Em F G

Bila Cinta Memanggilmu

Am Em F G

Kau ikuti ke mana ia pergi

Am Em F G

walau jalan terjal berliku

Am Em F G

Walau perih slalu menunggu

Am Em F G Am Em F G

Cintamu butakan matamu dan hatimu

Am Em F G Am Em F G

harusnya cintamu buka pintu kalbumu

Reff:

C G F E

Cinta adalah misteri

C G F E

kita hanya manusia

Dm E

tak berdaya melawan

Am Em F G Am Em F G

takdir sang Raja Manusia

Am Em F G

Jika sayapnya merangkulmu

Am Em F G

dan pisau tajam siap melukai

Reff:

C G F E

Cinta adalah misteri

C G F E

kita hanya manusia

Dm E

tak berdaya melawan

F

takdir sang Raja Manusia

E

tlah terlukis di Langit

[int] F E

Am F#m 4x

Am Em F G 4x

(Bangkapos.com/Tribunsolo.com)