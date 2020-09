BANGKAPOS.COM - Band Padi adalah salah satu kelompok band yang personilnya terdiri dari Fadly (Andi Fadly Arifuddin-vokal), Ari (Ari Sosianto-gitar), Yoyo (Surendro Prasetyo-drum), Rindra (Rindra Risyanto Noor-bas) dan Piyu ( Satriyo Yudi Wahono-gitar).

Mulai dibentuk di Surabaya, 8 April 1997 dan mulai dikenal masyarakat pada penghujung 1990-an.

Warna musiknya dianggap baru dalam dunia musik pop rock Indonesia.

Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Padi - Siapa Gerangan Dirinya, Kunci Mudah dari C

G C

Aku sayapnya tambatan hatinya

Em D C

Yang mengilhami tiap langkah hidupnya

G C

Begitu adanya dalam goresan pena

Em D C

Ia suratkan berkala untukku

Em D C

Tak sekalipun ku jumpai dia

[Chorus]

D C G

Tak pernah berhenti mencintaiku

Em Am

Seluruh jiwa raga hati meskipun samar

C D G

Siapa gerangan dirinya

[Intro] G Dm G Dm F

G C

Aku nafasnya, mungkin pula nadinya

Em D C

Yang menjaga denyut jiwanya

G C

Berartinya aku dimata hatinya

Em D C

Telah meniupkan cinta sejatinya

Em D C

Sungguh enggan ia merelakan aku

[Chorus]

D C G

Tak pernah berhenti mencintaiku

Em Am

Seluruh jiwa raga hati meskipun samar

C D G

Siapakah gerangan dirinya



[Interlude] G Dm G Dm F

Em C Em C

C D G Em C D F

D C G

Tak pernah berhenti mencintaiku

[Chorus]

D C G

Tak akan berhenti mencintaiku

Em Am

Seluruh jiwa raga hati meskipun samar

C D G

Siapakah gerangan dirinya

[Coda]

G F Em A#

G F Em A#

G F Em A#

G F Em A# G