Harga Honda Jazz Terbaru Mulai Rp150Jutaan, Pemerintah Rencana Hapus Beberapa Pajak Ini

BANGKAPOS.COM, JAKARTA, – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan berencana akan memberikan relaksasi dengan menghapus pajak pembelian mobil.

Hal ini direncanakannya untuk mendorong pertumbuhan sektor otomotif yang menurun selama pandemi Covid-19.

Rencana ini sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, dan saat ini sudah dalam pembahasan.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai bulan Desember 2020,” ucap Agus, dalam diskusi virtual beberapa waktu lalu.

Saat ini rencana tersebut memang masih sebatas wacana.

Namun jika aturan relaksasi pajak mobil baru nol persen ini terwujud, maka harga mobil baru dipastikan menjadi lebih terjangkau.

Apalagi jika Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa dihilangkan.

Maka harga yang harus dibayarkan konsumen menyisakan harga off the road kendaraan, yang berdasarkan perkiraan kami lebih murah sekitar 40 persen dari harga on the road.

Sebagai contoh di segmen hatchback yang saat ini rata-rata dihargai sekitar Rp 240 jutaan hingga Rp 300 jutaan, bisa menjadi Rp 144 jutaan sampai Rp 180 jutaan.

Berikut ini prediksi harga jual hatchback jika pajak mobil baru 0 persen: