KPPN Pangkalpinang Sinergi dengan Perbankan dan KPP untuk Pengelolaan Rekening Pemerintah

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Rekening dan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada 22-23 September 2020.

Kegiatan ini dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan APBN di wilayah kerja KPPN Pangkalpinang.

Peserta yang menghadiri sosialisasi adalah seluruh bendahara satuan kerja dengan menggunakan media daring. Kegiatan sosialisasi yang merupakan sinergi antara KPPN, Perbankan dan Kantor Pelayanan Pajak agar bendahara sebagai punggawa pelaksana APBN memperoleh informasi yang jelas dan lengkap.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung (DJPB) Fahma Sari Fatma, membuka acara dengan menekankan pentingnya pengelolaan rekening pemerintah.

"Dalam pelaksanaan APBN, rekening merupakan sesuatu hal yang yang tidak dapat dilepaskan dari transaksi pelaksanaan anggaran. Semua transaksi pelaksanaan anggaran dalam APBN memerlukan rekening, sehingga pengelolaan rekening pemerintah yang tertib kemudian menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan APBN yang efektif, efisien dan akuntabel," jelas Fahma dalam rilis KPPN kepada Bangkapos.com, Jumat (25/9/2020)

Menurutnya, rekening pemerintah tidak akan lepas dari bagaimana rekening itu dibuka, digunakan dan dilaporkan, selain akan berhubungan juga dengan bendahara baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran.

"Selain pengelolaan rekening, pelaksanaan anggaran melalui kartu kredit pemerintah juga sangat penting dan besar manfaatnya," ujarnya

Dia menyebutkan, beberapa prinsip dalam penggunaan kartu kredit pemerintah antara lain fleksibel, aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai, efektif dalam mengurangi uang persedian yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) pemerintah dari transaksi UP serta akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

Kepala seksi Bank KPPN Pangkalpinang, Lukman Hakim memberikan paparan tentang pemgelolaan rekening pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019. Dilanjutkan, Customer Service Officer KPPN Pangkalpinang, Edwin Dwi Sunjaya, menjelaskan secara teknis tentang penerapan Kartu Kredit Pemerintah untuk belanja atas beban APBN.

Sementara itu, Kepala KPPN Pangkalpinang, Esti Dwi Arvina, menyampaikan pentingnya pengelolaan rekening yang tertib dan mengharapkan transaksi melalui Kartu Kredit Pemerintah dapat lebih meningkat.

Esti juga menyampaikan, penggunaan uang persediaan melalui marketplace dan digital payment yang sedang dalam tahap uji Coba dimana satker yang mempunyai kartu kredit pemerintah dan virtual account yang dapat melaksanakan belanja pemerintah melalui marketplace dan digital payment.

"Harapan kita, pengelolaan rekening yang baik dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dapat dimaksimalkan untuk pelaksanaan APBN yang akuntable dan transparan,"kata Esti.