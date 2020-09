Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Pupus' Dewa 19

Chord dan Lirik Lagu 'Pupus' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Lagu-lagu Dewa 19 memang dikenal luas oleh masyarakat.

Group band ini populer dikalangan anak 80an, terutama karena lirik dan musik yang disampaikan.

Seperti lagu yang berjudul pupus.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir Tribunternate.com

[intro] C G/B Am F Em Dm

C G/B Am

aku tak mengerti apa yang kurasa

F Em Dm

rindu yang tak pernah begitu hebatnya

F G C F

aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

F G Dm

meski kau takkan pernah tahu

C G/B Am

aku persembahkan hidupku untukmu

F Em Dm

telah ku relakan hatiku padamu

F G C F

namun kau masih bisu diam seribu bahasa

F G Dm

dan hati kecilku bicara

[chorus]

C G/B F

baru ku sadari

Em D G

cintaku bertepuk sebelah tangan

C G/B Am G F Fm

kau buat remuk seluruh hatiku