Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Separuh Nafasku' Dewa 19

Chord dan Lirik Lagu 'Separuh Nafasku' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Lagu-lagu group musik Dewa 19 pernah hits di zaman anak 90an.

Lagu-lagu tersebut masih terus diperdenganrkan hingga sekarang, seperti lagu berjudul separuh nafasku.

Berikut chord dan lirik lagu separuh napafasku seperti dilansir dati Tribunmanado.com

Intro : Am F C D

Am F C

Am F C

separuh nafasku

G Am

terbang bersama dirimu

F C

saat kau tinggalkanku

G

salahkanku

(*)

Am F

salahkan aku

C G

bila ku bukanlah

Am F C

seperti.. aku yang dahulu

(**)

D

ada makna tergali

F

dari sini

D F G

dari pertikaian yang terjadi

Reff:

C G

kau hancurkan diriku

Am F C

bila kau tinggalkan aku

E Am F

kau dewiku

C G

kembalilah padaku

Am F C

bawa separuh nafasku

E Am F

kau dewiku

int : Am F C D

Kembali ke : (*), (**), Reff

Kembali ke : (**), Reff

