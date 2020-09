Chord dan Lirik Lagu 'Kagen' yang Popoler tahun 1992 dari Dewa 19 Main Mudah di Kunci C

BANGKAPOS.COM -Grup band Dewa 19 merupakan satu diantara grup band legendaris di Indonesia.

Sepanjang perjalanan kariernya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Awards maupun AMI Awards.

Mereka juga pernah meraih penghargaan LibForAll Award di Amerika Serikat atas kontribusi mereka pada upaya perdamaian dan toleransi beragama.

Pada tahun 2008, Dewa 19 masuk ke dalam daftar "The Immortals: 25 Artis Indonesia Terbesar Sepanjang Masa" oleh majalah Rolling Stone.

Dewa diakui sebagai salah satu legenda atau ikon terbesar dalam sejarah musik populer Indonesia

Lagu 'Kangen' dinyanyikan oleh grup band Dewa 19 yang rilis pada tahun 1992.

Lagu 'Kangen' bercerita tentang seseorang yang sedang merindukan kekasihnya.

Berikut lirik dan chord gitar 'Kangen' - Dewa 19.

Intro : C Am F G

C Am F G

C Am F

Kutrima suratmu tlah kubaca

G C

dan aku mengerti

Am F

betapa merindunya dirimu

Bb Am

akan hadirnya diriku

Em F Am Bb

didalam hari harimu Bersama lagi

C Am F

Kau bertanya padaku Kapan aku

G C

akan kembali lagi

Am F

Katamu kau tak kuasa melawan

Bb Am

gejolak didalam dada

Em F Am

yang membara menahan rasa

Em F Dm

pertemuan kita nanti

G

saat kau ada disisiku

Reff:

C Em

semua kata rindumu

F G Am

semakin membuatku tak berdaya

Em F Am G

menahan rasa ingin jumpa

C Em F

percayalah padaku akupun rindu kamu

G Am Em Dm

ku akan pulang melepas semua kerinduan

G

yang terpendam.....

Interlude : C Em F G Am

Em F Am G

C Am F

kau tuliskan padaku Kata cinta

G C

yang manis dalam suratmu

Am F

kau katakan padaku Saat ini

Bb Am

kuingin dalam pelukmu

Em F Am

dan belai lembut kasihmu

Em F Dm

takkan kulupa slamanya

G

saat bersama dirimu

*Kembali ke : Reff

Dm Am Dm

jangan katakan cinta

Am G Dm

menambah beban rasa

Em F

sudah simpan saja sedihmu itu

G

ku akan datang..... wooo

Interlude : C Am G E Am-G-F G

C Am G E Am-G F G F G G# Bb G