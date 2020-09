BANGKAPOS.COM -- Ngaku Pacari 623 Wanita, Vicky Prasetyo Disindir Nikita Mirzani, ''Lu Ngerasa Ganteng Banget, ya?''

Artis Vicky Prasetyo sepertinya tak lepas dari kontroversi.

Ia bahkan blak-blakan mengakui kerap bergonta-ganti wanita.

Tak tanggung-tanggung, Vicky menyebut sudah ada ratusan wanita yang pernah singgah di hatinya.

Hal itu diungkap Vicky Prasetyo di hadapan Nikita Mirzani dalam acara 'Nih Kita Kepo' Trans TV, Rabu (23/9/2020).

"Vicky Prasetyo pernah pacari 623 wanita seumur hidupnya," kata Nikita.

Namun, wanita yang kerap disapa Nyai itu malah salah sebut nama Vicky Prasetyo.

Ia malah menyinggung nama sang mantan pacar, Vicky Nitinegoro.

Hal itu lantas membuat Vicky Prasetyo terbahak.

"Nah, buset cuma lu the one and only Vicky Nitinegoro, eh Vicky Prasetyo," ujar Nikita.