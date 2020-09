Beli Suzuki Ignis Cuma DP Rp9 Jutaan Hanya di Jagorawi Motor

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Memilih mobil perkotaan berdimensi kompak, selalu menjadi solusi untuk konsumen yang ingin berpindah dari menggunakan transportasi roda dua ke roda empat.

Dengan daya jelajah yang tinggi setiap hari, tentu Anda akan membutuhkan mobil yang Aman dan nyaman. Di samping itu, faktor penampilan juga memiliki peran penting dalam bahan pertimbangkan ketika ingin membeli mobil.

Jika itu faktornya Suzuki Ignis pilihannya yang mengusung konsep desain 'Urban SUV' dengan segudang fitur kelebihan yang dimilikinya. Sehingga tampilannya lebih sporty, stylish dan sangat cocok untuk kaum muda.

Mobil keluaran Suzuki 'Urban SUV' ini dibanderol dengan DP mulai Rp9 jutaan atau angsuran mulai Rp3 juta.

"Mobil Urban SUV yang memiliki segudang fitur kelebihan, sehingga tampilannya lebih sporty dan stylish," ungkap Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi.

Tidak hanya itu konsumen juga akan berkesempatan mendapatkan sepeda Polygon khusus pembelian hingga akhir bulan ini.

Suzuki Ignis ini merupakan kendaraan yang dirancang untuk kaum yang berjiwa muda dan memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan sekaligus merasakan gaya hidup yang lebih modern.

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di Transmart Pangkalpinang setiap harinya dan Toko Neneng khusus hari Rabu dan Sabtu. Dapatkan hadiah khusus bagi Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung (selama persedian masih ada)," ungkap Pompi.

Pilihan warna di New Ignis sangat banyak. Ada sembilan warna yang disediakan Suzuki, di antaranya Pearl Arctic White, Metallic Silky Silver, Metallic Glistening Gray, Metallic Lucent Orange (NEW), Pearl Midnight Black, Turquoise Blue (NEW), Stargaze Blue with Black Roof (NEW), Stargaze Blue with Silver Roof (NEW), dan Lucent Orange with Black Roof (NEW).

Penasaran bagaimana rasanya mengendarai terbaru dari dari Suzuki yang kaya akan fitur dan performa mumpuni? Tenang karena saat ini Suzuki Jagorawi Motor memiliki layanan Home Test Drive sehingga Anda dapat melakukan test drive dengan aman di rumah.

Home Test Drive dan informasi spesifikasi yang lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188.

