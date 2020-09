Go Fox Vaganza Street Food Festive Kulineran Murah Meriah di Hotel

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Bagi Anda pecinta kuliner, dan yang selalu bingung malam minggu mau kemana, cobain yuk sensasi malam mingguan di Fox Harris hotel.

Fox Harris hotel menjajal beragam kuliner nusantara yang kaya rempah.

Berkonsep Festival makanan Food Street di out door cukup dengan harga Rp 120 ribu yang di diskon 50% menjadi Rp 60.000 saja, Anda sudah bisa all you cant it di Go Fox Vaganza 'Street Food Festive' di Fox Harris hotel Pangkalpinang.

Go Fox Vaganza 'Street Food Festive' di Fox Harris hotel Pangkalpinang ini disajikan setiap malam minggu saja, dengan menu makanan yang setiap minggunya berbeda.

Menu makanan Go Fox Vaganza Street Food Festive di Fox Harris hotel Pangkalpinang (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Namun ada menu Nasi Djingo yang menjadi menu andalan disajikan dengan konsep tradisional, yang biasanya dibungkus dengan daun pisang di sini nasi Djingo dibungkus dengan daun simpur. Nasi dengan campuran lauk seperti tempe, teri, ayam itu dibakar dulu sebelum dapat Anda santap.

Seperti malam Minggu (26/9) kemarin ini, Go Fox Vaganza "Street Food Festive" menawarkan menu makanan khas Jawa Tengah.

Mulai dari Oseng Mercon, Tahu Tempe Bacem, Gudeg Nangka, Nasi Gurih, Ayam Bakar Bacem, Nasi Djingo Teri, Tempe, Ayam. Lontong Gule, Soto Kadipiro, Lumpia Basah, Kerupuk Sambal, tak lupa pula Wedang Ronde.

Gudeg yang kaya akan rempah itu membuat Anda seperti sedang menikmati makanan khas Jawa itu berada di Jogja beneran.

Chef Fox Harris Hotel, Bima Saputra mengatakan, ia sengaja memberikan konsep Jawa Tengah dengan citarasa yang khas membuat asli orang Jawa yang ada di Bangka dapat kembali menikmati sensasi makanan jawa.

"Malam ini kita memang sengaja konsepnya Jawa Tengah, buat yang rindu makanan jawa dengan rasa yang khas kali ini kita sajikan bermacam menu yang kaya rempah, dan yang bukan orang jawa asli juga saya yakin bisa menerima makanan ini," kata Bima kepada Bangka Pos, Sabtu (26/9/2020) malam.