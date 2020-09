Serunya Pemotretan Poster Drama 'Tale of The Nine Tailed' Dibintangi Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah!

Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah dalam pemotretan Tale of the Nine Tailed.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah membintangi Drama tvN 'Tale of the Nine Tailed', menampilkan para pemeran yang sedang syuting poster dan teaser karakter mereka!

'Tale of the Nine Tailed' adalah drama fantasi perkotaan.

Dilansir dari Soompi, drama ini menceritakan kisah seorang gumiho [rubah berekor sembilan] laki-laki bernama Yi Yeon [diperankan oleh Lee Dong Wook] yang telah menetap di kota.

Sutradara Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) yang tidak kenal takut pun bertekad untuk memburunya.

Kim Bum berperan sebagai Yi Rang, saudara tiri Yi Yeon yang merupakan anak dari manusia dan seorang gumiho.

Video di balik layar memperlihatkan Lee Dong Wook di lokasi pemotretan posternya.

Lee Dong Wook berkata, "Yi Yeon adalah seorang gumiho. Dia berusia lebih dari seribu tahun dan dia sekarang menetap di kota, jadi dia menangkap monster yang berkeliaran di kota dan membawa mereka ke alam baka".

Dia menceritakan, pemotretan poster membuatnya menyadari bahwa drama akan segera tayang perdana.

"Kupikir poster tersebut akan memiliki kesan yang berbeda dari drama biasanya, jadi kuharap kalian juga akan menantikannya," katanya.

Pengambilan gambar poster juga termasuk dia berpose dengan es krim coklat mint kesayangan karakternya.