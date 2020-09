Treasure Berteriak hingga Menangis Sejadi-jadinya Usai Single Debut Puncaki iTunes di 19 Negara

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Debut grup Korea Selatan, Treasure berhasil mendapatkan sambutan meriah dari penggemar.

Single debut Treasure, 'Boy' berhasil memuncaki iTunes Top Songs di 19 negara.

Mengetahui pencapaian itu, Treasure pun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia mereka.

Mereka mengaku berteriak hingga menangis setelah mendengar kabar single 'Boy' memuncaki iTunes di 19 negara.

"Waktu itu kami berteriak bahagia setelah dengar kabar posisi pertama di iTunes 19 negara," ungkap Jung Hwan dalam wawancara bersama Tokopedia.

Choi Hyun Suk menambahkan bahwa ia sampai menangis terharu kala mendengar kabar tersebut.

"Aku menangis di hari debut. Jadi sebelumnya, aku sudah nangis menjadi-jadi."

"Jadi kita semua terheran-heran masa kita jadi posisi pertama?"

"Kan nggak terbayang ya. Aku masih ingat betul," ungkap Hyun Suk dikutip Grid.ID, Sabtu (26/9/2020).

Tak hanya single debut, penjualan album pertama mereka, The First Step: Chapter One juga mencetak rekor.