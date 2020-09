Chord dan Lirik Lagu Fiersa Besari 'Pelukku untuk Pelikmu' Main Mudah di Kunci F

BANGKAPOS.COM --Fiersa Besari adalah penulis dan pemusik Indonesia. Sebagai penulis, Fiersa telah menghasilkan enam novel.

Di bidang musik, Fiersa Besari memulai kariernya justru sebagai vokalis band indie.

Sebelum menjadi vokalis, sejak tahun 2009 Fiersa memang mulai rajin merekam dan menyimpan karya musiknya.

Hingga puncaknya pada tahun 2012 ia memutuskan untuk menjual album buatannya.

Fiersa tergolong sebagai musisi yang produktif, ia merasa lebih nyaman berkarya lewat tulisan.

Tulisan membuat ia merasa lebih bebas untuk menuangkan perasaan.

Berbeda dengan saat menulis lirik musik, Fiersa juga harus mempertimbangkan nada dan harmonisasi instrumen musik yang digunakan.

Fiersa Besari pernah punya band yang namanya Hellfairies, yang emo sampai ke DNA. Eat Well Earl atau yang disingkat E.W.W adalah band yang sempat di bentuk Fiersa dan teman-temannya dengan lagunya "Standing Next To You". Di sisi lain, karena Fiersa ditinggal nikah sama temen-temennya, dia pun akhirnya mulai bikin lagu-lagu balada.

Setelah proses berpikir yang cukup panjang, Fiersa Besari memutuskan untuk melawan rasa malu dan serius bersolo karier. Lagu “Melangkah Tanpamu” merupakan embrio dari karya-karyanya.