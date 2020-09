Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu Dewa 19 ' Elang'

Chord dan Lirik Lagu Dewa 19 ' Elang'

BANGKAPOS.COM-- Nama group Band Dewa 19 memang cukup tenar di Indonesia.

Lagu-lagu mereka juga tidak kalah terkenalnya, terutama dikalangan anak 80 hingga 90an.

Seperti lagu berjudul elang.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunternate.com

Am F G

Aku ingin terbang tinggi

Em

Seperti elang

Am F G

Melewati siang malam

Em

Menembus awan

(*)

Am F G

Ini tanganku untuk kau genggam

Em Am

Ini tubuhku untuk kau peluk

F G

Ini bibirku untuk kau cium

Em Am

Tapi tak bisa kau miliki aku

Reff:

Am Dm F E

Tak usah kau terus tangisi kepergianku

Am Dm F

Air mata takkan memanggilku

E

Untuk kembali

Am F G Em

Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi

Am F G Em

Sang perawan yang bermain dengan perasaan

Kembali ke: (*), Reff (2x)

Int: A5 B5 C5 F#5

Am Dm F E

Aku adalah mimpi-mimpi tiada arti

Am Dm F E

Aku ingin terbang tinggi seperti elang

(Bangkapos.com/Tribunternate.com)