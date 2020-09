Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Kangen' Dewa 19, ''Kutrima suratmu tlah kubaca''

Chord dan Lirik Lagu 'Kangen' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Lagu berjudul kangen dari Band Dewa 19 masuk dalam album bertajuk 'dewa 19'

Lagu ini berkisah tentang kerinduan pasangan kekasih dan dirilis pada 1992.

Berikut Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kangen - Dewa 19, seperti dialnsir dari tribunnews.com

Intro : C Am F G

C Am F G

C Am F

Kutrima suratmu tlah kubaca

G C

dan aku mengerti

Am F

betapa merindunya dirimu

Bb Am

akan hadirnya diriku

Em F Am Bb

didalam hari harimu Bersama lagi