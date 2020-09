Layani Pesan Bayar dan Antar, Gramedia Pangkalpinnag Berikan Berbagai Diskon Buku dan Produk Lainnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kamu tak perlu khawatir untuk membeli kebutuhan buku, alat tulis dan berbagai kebutuhan lain yang tersedia di Toko Buku Gramedia Pangkalpinang.

Pasalnya konsumen bisa tetap #dirumahaja dan memesan langsung barang yang ingin dibeli melalui pelayanan pesan bayar dan antar ini secara langsung dengan menghubungi 081271297788 atau bisa juga ke Instagram Gramedia pangkalpinang.

"Pesan bayar dan antar ini berlaku untuk semua produk dengan ongkir ditanggung oleh pembeli," ucap Supervisor Toko Buku Gramedia Pangkalpinang, Yeni.

Khusus bagi pecinta buku novel, Toko Buku Gramedia Pangkalpinang juga memberikan promo Novel Hemat (Nomat), best deal, alat tulis dan lainnya.

Store Manager Gramedia Pangkalpinang, Diana mengatakan, promo Nomat ini berlaku khusus Penerbit Gramedia seperti GPU, Elex, KPG, Grasindo dan m&c serta penerbit buku Kompas.

Promo tersebut berlaku sampai tanggal 11 Oktober mendatang yang berlaku di seluruh Gramedia seluruh Indonesia, tidak berlaku kelipatan dan tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

"Untuk promo ini berlaku setiap transaksi minimal Rp200 ribu pengunjung bisa lebih hemat Rp50 ribu, dan untuk transaksi minimal Rp150 ribu potongannya hanya Rp30 ribu," ungkap Diana, Selasa (29/9/2020).

"Khusus untuk jenis novel best seller disini ada novel 5 cm: Aku Kamu Samudra dan Bintang-bintang ini memang best seller, kemudian dari Tere Liye, Andrea Hirata dan lainnya,'' sebut Diana.

Selain itu, khusus untuk buku kuliah dan kamus Toko Buku Gramedia Pangkalpinang juga promo best deal dengan diskon hingga 40 persen.

"Promo best deal ini memang khusus menyambut tahun ajaran kuliah dan ada juga promo Gedebuk dengan diskon hingga 40 persen, dan beberapa promo alat tulis lainnya," ujar Diana.