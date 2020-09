Chord dan Lirik lagu 'Kirana' Dewa 19

BANGKAPOS.COM-- Lagu Dewa 19 berjudul Kirana masuk dalam album Pandawa lima yang reales 1997.

Lagu tergolong sukses dan banyak digemari di zamannya, terutama generasi waktu itu.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunsolo.com.

Intro : Am...

Am F G Dm

kucoba memahami, tempatku berlabuh

Am F G Bb

terdampar di keruhnya, satu sisi dunia

Am F G Dm

hadir di muka bumi, tak tersaji indah

Bb D# Gm-Bb -Gm -Bb

kuingin rasakan cinta

.

Am F G Dm

lusuh lalu tercipta, mendekap diriku

Am F G Bb

hanya usang sahaja, kudamba Kirana

Am F G Dm

ratapan mulai usang, nur yang kumohon

Bb D# Gm -Bb

kuingin rasakan cinta

.

Reff 1:

Dm F C Am G Em

manis... seperti mereka

.

Am F G Dm

ayah bunda tercinta, satu yang tersisa

Am F G Bb

mengapa kau tiupkan, nafasku ke dunia

Am F G Dm

hidup tak kusesali, mungkin kutangisi

Bb D# Gm -Bb- Gm -Bb

kuingin rasakan cinta

.

Am F G Dm

peluhku pun mengering, menanti jawabmu

Am F G Bb

tak akan pernah usai, cintaku padamu

Am F G Dm

hanya kata yang lugas, yang kini tercipta

Bb D# Gm -Bb -Gm -Bb

kuingin rasakan cinta

.

D# Bb

semakin jauh, ku melangkah

F C G

semakin perih, jejak langkahku

D# Bb F

hariku pun semakin sombong

Am C G

Meski hidup terus berjalan,

Bb D# Gm - Bb - Gm - Em

terus berjalan

.

Bm G A Em Bm -G -A -C

kirana jamah aku, jamahlah rinduku

Bm G A Em C -F -Am -C -Am -C

hanya wangi terurai, yang dapat kucumbu

.

Bm G A Em

ayah bunda tercinta, satu yang tersisa

Bm G A C

mengapa kau tiupkan, nafasku ke dunia

Bm G A Em

hidup tak kusesali, mungkin kutangisi

C F Am -C

kuingin rasakan cinta

.

Reff II:

Em G D Bm A F#m

manis...seperti mereka,

Em G D Bm A F#m

tulus...seperti adanya,

Em G D Bm A F#m

suci...seperti dirimu,

Em G D Bm A F#m

ingin...rasakan cintamu

.

Int: Bm G A Em Bm G A C

Bm G A Em C F Am C Am C

.

Bm G A Em

kirana jamah aku, jamahlah rinduku

Bm G A C

tak akan pernah usai, cintaku padamu

Bm G A Em

hanya kata yang lugas, yang kini tercipta

C F Am - C - Am - C

kuingin rasakan cinta

