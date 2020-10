Film The Flu

10 Film Paling Banyak Dicari di Google, The Flu Tertinggi Disusul Frozen 2, Bisa Download di Sini

BANGKAPOS.COM - Google mengeluarkan daftar film terbaik yang banyak dicari hingga Oktober 2020. Dari hasil ini ada 10 yang paling banyak dicari.

Berikur daftar film paling banyak dicari saat ini.

1. The Flu

Film The Flu adalah sebuah film bencana Korea Selatan 2013 yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Sung-su, tentang tentang wabah virus H5N1 yang mematikan yang membunuh korbannya dalam waktu 36 jam, melemparkan distrik Bundang di Seongnam, yang memiliki populasi hampir setengah juta orang, menjadi kacau. Film tersebut dibintangi oleh Jang Hyuk dan Soo Ae.

2. Frozen 2

3. Sonic the Hedgehog

4. Maleficent

5. Frozen - Film serial

6. Jumanji: Welcome to the Jungle