DPRD Bangka Tengah Ajak Warga Bersatu di Hari Kesaktian Pancasila

BANGKAPOS.COM - Wakil Ketua I DPRD Bangka Tengah, Batianus mengakui Pancasila memiliki peran untuk membentengi negara dan ideologi bangsa.

Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada Kamis (1/10/2020).

Ia juga mengatakan Pancasila memiliki kesaktian yang tidak bisa diganti oleh paham apapun, serta memiliki peran penting dalam mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan yang harus dipertahankan.

"Di masa pandemi Covid-19 ini hendaknya kita bersatu dalam ideologi Pancasila untuk bersama-sama keluar dari pandemi ini dan kembali membangun perekonomian dalam bingkai NKRI," ujar Batianus.

Hal senada disampaikan Anggota DPRD Bateng, Apri Panzupi.

Menurutnya, ideologi Pancasila dari mulai dilahirkan sampai dengan saat masih sangat relevan untuk menjadi falsafah bangsa Indonesia.

"Pancasila ini the only one lah, tinggal kita generasi saat ini harus mengisi makna-makna dari setiap butir-butir pancasila yang memang kaya akan makna," ujar Apri.

Ia menambahkan artinya semua komponen masyarakat mengambil peranan masing-masing untuk mengisi makna per makna yang terkandung dalam setiap butir Pancasila

"Sehingga bangsa Indonesia dapat memeproleh keamanan, ketentraman, gemah ripah loh jinawi," jelasnya. (Bangkapos/Muhammad Rizki)