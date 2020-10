Jelang Akhir Tahun 2020, Suzuki Jagorawi Motor Promo Tukar Tambah Mobil Extra Cashback

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menjelang akhir tahun 2020, Suzuki PT Jagorawi Motor mengadakan promo tukar tambah produk mobil Suzuki dengan extra cashback.

Promo berlaku untuk mobil S-Cross dan XL7 Beta/Zeta dengan extra cashback Rp3,5 juta dan untuk mobil All New Ertiga dengan extra cashback Rp2,5 juta.

Marketing Support Suzuki Jagorawi Jalan Koba, Pompi mengatakan promo ini dalam rangka menjelang akhir tahun 2020.

Diakuinya, saat ini minat tukar tambah mobil Suzuki lumayan banyak.

"Ada harga potongan spesial dengan potongan harga yang kita berikan. Maka dengan adanya promo ini kita harapkan konsumen yang ingin tukar tambah jadi lebih mudah," ujar Pompi, Kamis (1/10/2020).

Periode tukar tambah ini dari 1 Oktober sampai dengan 31 November 2020 dengan langsung hubungi dealer Suzuki di Bangka Belitung.

Serta berlaku untuk mobil lama plat BN, semua merek, semua type passanger dan produksi 2009-2019.

"Selain itu, selama bulan ini khusus pembelian mobil Suzuki juga dapat hadiah tambahan sepeda atau emas logam mulia. Bahkan bisa cashback lebih dari Rp50 juta.

Dengan DP terjangkau, angsuran ringan dan proses lebih mudah.

"Pembelian mobil baru sekarang sudah mulai meningkat di tengah pandemi Covid-19 ini, Produk yang paling diminati untuk saat ini All New Ertiga, XL 7, Ignis dan New Carry Pick Up," tutur Pompi.

