Suzuki Super Sale Akhir Tahun, Jagorawi Motor Layani Home Test Drive

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Menyambut akhir tahun, PT Jagorawi Motor selaku Authorized Dealer Mobil Suzuki Wilayah Bangka Belitung kembali memberikan promo spesial kepada pecintanya yang bertajuk 'Suzuki Super Sale Akhir Tahun'.

Bagi Anda yang ingin membeli mobil baru, sekarang saat yang tepat untuk melakukan pembelian mobil Suzuki, karena Jagorawi Motor memberikan promo yang sangat spesial yaitu cashback lebih dari Rp50 juta, DP murah, angsuran ringan, harga nett, proses lebih mudah dan masih banyak hadiah lainnya.

Jagorawi Motor memberikan kemudahan dan pasti menguntungkan bagi konsumen untuk bisa memiliki mobil Suzuki.

Suzuki Jagorawi Motor melalui Promo Suzuki Super Sale Akhir Tahun memberikan kesempatan bagi konsumen untuk lebih mudah untuk mendapatkan mobil impiannya seperti XL7 DP mulai Rp20 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, All New Ertiga DP mulai Rp9 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, Ignis DP mulai Rp8 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, Karimun Wagon R angsuran mulai Rp2 jutaan, New Baleno harga mulai Rp200 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, S Cross harga mulai Rp200 jutaan atau angsuran mulai Rp4 jutaan.

Sedangkan untuk usaha New Carry Pick Up sebagai salah satu andalan Suzuki DP mulai Rp7 jutaan dan siap jadi mitra sukses usaha Anda.

"Bagi Anda yang ingin membeli mobil Suzuki segera kunjungi dealer kami terdekat di wilayah Anda, karena kami memberikan promo sambut akhir tahun yang bertajuk Suzuki Super Sale Akhir Tahun," ungkap Operational Manager PT Jagorawi Motor, Hendra.

Pembelian di bulan ini yang pastinya sangat menguntungkan konsumen jika membeli mobil Suzuki.

"Diskon yang kami berikan lebih dari Rp50 juta, DP terjangkau, angsuran ringan, harga nett dan proses lebih mudah," papar Hendra.

Tidak hanya itu konsumen juga berhak mendapatkan hadiah langsung berupa emas logam mulia atau sepeda Polygon yang sudah disiapkan.

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di Transmart Pangkalpinang setiap harinya dan dapatkan hadiah khusus bagi Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung (selama persedian masih ada)," tambah Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi.

Penasaran bagaimana rasanya mengendarai mobil dari Suzuki yang kaya akan fitur dan performa mumpuni? Tenang karena saat ini Suzuki Jagorawi Motor memiliki layanan Home Test Drive sehingga Anda dapat melakukan test drive dengan aman di rumah.

Untuk Home Test Drive dan informasi spesifikasi yang lebih lengkap dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188.

(*)