Touring XSR 155 Sampai di Titik Paling Timur Indonesia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hadirnya Yamaha XSR 155 makin mendukung lifestyle berkendara konsumen saat ini.

Memiliki tampilan berbeda motor berkarakter sport heritage ini dipadukan dengan teknologi dan fitur modern, sukses merebut hati konsumen yang juga menggunakannya sebagai partner berkendara harian.



Hal itu seperti yang diungkapkan salah satu konsumen XSR 155 asal Papua.

"Saya pecinta motor sport heritage dan suka desain XSR 155. Pertama kali lihat di social media lalu saya beli di dealer Polimak Yamaha. Saya beli karena cocok dengan style saya, tampak gagah, keren dan saya pakai buat harian. Selain itu sudah dipakai dengan pengguna XSR 155 lainnya city touring di Papua dan sampai perbatasan Papua dengan Papua New Guinea (PNG). Gaya berkendara XSR 155 memilki ciri khas yang berbeda dengan motor lainnya yang membuat kita lebih percaya diri," papar Dani Brekelle, Kamis (1/10/2020).



Selain mendukung lifestyle, XSR 155 memiliki fitur modern untuk mendukung kenyamanan berkendara khususnya untuk motor sport yaitu fitur Assist & Slipper Clutch.

Fitur Assist membuat pengoperasian kopling lebih ringan saat menarik tuas kopling. Sedangkan Slipper Clutch berfungsi untuk mengurangi putaran mesin yang berlebih saat deselerasi (perlambatan kecepatan). Dengan Fitur Assist & Slipper Clutch juga membuat pengendara lebih percaya diri saat melakukan down shift (menurunkan gigi) karena laju motor lebih mudah dikendalikan.



Fitur Assist & Slipper Clutch membantu saat menghadapi jalanan banyak tikungan yang merupakan karakter jalanan di Indonesia timur.

"Dari pengalaman riding XSR 155 ini, saya merasakan kualitas fiturnya (Assist & Slipper Clutch) mendukung saat menurunkan kecepatan dan akselerasi melewati jalanan dengan banyak tikungan tajam yang kerap saya lalui, jadi motornya stabil saja. Shock depan dan belakang juga bikin nyaman kalau melewati jalan tidak rata dan lagi ngebonceng teman misalnya," ungkap Dani Brekelle.



Selain telah merasakan manfaat fitur dan teknologi modern XSR 155 sekaligus tampil lebih gaya, para penggunanya pun kini dapat memanfaatkan inovasi aplikasi My Yamaha Motor yang secara khusus dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses informasi yang lengkap bagi seluruh pengguna motor Yamaha*.

Khususnya, terkait informasi pelayanan purna jual (after sales service), informasi jaringan dealer resmi Yamaha yang ada di seluruh Indonesia serta informasi terkait produk, event dan promo yang diselenggarakan oleh Yamaha Indonesia. Menjadikan XSR 155 sebagai partner berkendara pun kian lengkap dengan terobosan digital My Yamaha Motor ini.



Untuk informasi produk Yamaha XSR 155 dan aplikasi My Yamaha Motor yang saat ini tersedia dalam platform Android, selengkapnya kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di

https://www.yamaha-motor.co.id/all-new-xsr-155/ dan di https://www.yamaha-motor.co.id/myyamahamotor/

Link download:

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yamahamotor.myyamahamotor



* Untuk produksi motor Yamaha di atas tahun 2011 selain CBU

(*)