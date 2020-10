BANGKAPOS.COM--Danlanal Babel Kolonel Laut (P) Dudik Kuswoyo.S.E.,M.Tr. Hanla mengikuti upacara Ziarah Nasional dalam rangka rangkaian memperingati HUT TNI ke-75 di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya Pangkalpinang (Jum'at 02 Oktober 2020).

Danlanal Babel Laksanakan Ziarah Nasional HUT TNI ke-75 (Ist)

Bertindak Sebagai Inspektur upacara Komandan Korem 045/ Gaya Brigjen TNI Mateus Jangkung Widhiyanto S.ip. M. Tr. Han.

Memimpin jalannya upacara di Taman Makam Pahlawan Pawitralaya Pangkalpinang. Kegiatan ziarah sebagai peringatan HUT TNI ke-75 ini ditandai dengan dilakukannya tabur bunga.

Hadir dalam kegiatan Danlanal Babel Kolonel laut (P) Dudik Kuswoyo S. E. M. Tr. Hanla, Danlanud has Hanan joedin Letkol Nav Sunardi, Dandim0413/ Bangka Kolonel Inf. Pujut Sudarmanto, Dandim 0431/ Babar Letkol Inf. Agung,Dandim 0414/ Belitung Letkol Inf. M. Akbar, Pamen Korem 045/ Gaya, Lanal Babel dan Lanud H. As Hanandjoedin. Ketua Persit Kartika Candra kirana Korem 045/Gaya, Ketua Jalasenastri Lanal Babel dan Ketua Pia Ardhya Garini Lanud H. As. Hanandjoedin beseta pengurus.