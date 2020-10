Kal Manau II-3.52 Dukung Pelaksanaan Tabur Bunga Peringati HUT TNI ke-75 di Babel

BANGKAPOS.COM--Pangkalan TNI AL Bangka Belitung melaksanakan acara tabur bunga dalam rangka rangkaian memperingati HUT TNI ke-75 di wilayah Prov. Kep. Babel menggunakan salah satu unsur Patroli Lanal Babel Kal Manau II-3.52 di alur masuk perairan Pangkalbalam. (Jum'at 02 Oktober 2020)

Kal Manau II-3.52 dukung pelaksanaan tabur bunga peringati HUT TNI ke-75 di Prov. Kep. Babel (Ist)

Bertindak selaku inspektur upacara Danrem 045/Gaya Brigjen TNI Mateus Jangkung Widhiyanto S.ip. M. Tr. Han.

Hadir dalam kegiatan Danrem 045/Gaya, Danlanal Babel, Danlanud H. As Hanandjoedin,

Para Dandim jajaran Korem 045/Gaya, Pamen dan Pama Korem 045/Gaya, Lanal Babel dan Lanud H. As Hanandjoedin. Prajurit Lanal Babel, Ketua Persit Kartika Candra kirana Korem 045/Gaya, Ketua Jalasenastri Lanal Babel dan Ketua Pia Ardhya Garini Lanud H. As. Hanandjoedin beseta pengurus.