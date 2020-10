Bosen di Rumah saat Pandemi Corona, Yuk Nonton di YouTube ada Film Gratis Lho

BANGKAPOS.COM--Bosan ngapain aja di rumah selama pandemi Virus Corona ini. Yuk isi waktu santaimu dengan menonton film.

Tak perlu harus ke bioskop karena di rumah aja bisa menonton film kesukaanmu.

Kamu bisa buka Youtube karena kini mengunggah beberapa film gratis yang bisa dinikmati oleh penggemarnya untuk mengisi kegiatan di rumah.

Beberapa film disiapkan oleh Youtube untuk beberapa karyawan yang juga sedang work from home (WFH) agar tidak jenuh.

Mulai dari So Undercover yang diperankan oleh Miley Cyrus sampai A Little bit of Heaven yang bergenre drama siap menjadi penyemangat physical distancing di tengah wabah Covid-19.

Rachel Stevens (Lily Rabe) tiba di hotel bersama tiga muridnya, salah satu adegan di film Miss Stevens. (themoviedb.com )

So Undercover

Film ini merupakan film yang wajib ditonton oleh para penggemar Miley Cyrus saat ia masih muda dulu.

So Undercover bercerita tentang seorang remaja yang disewa oleh FBI untuk menyamar di sebuah asrama.

Ia harus menjaga seorang saksi penting dalam kasus kejahatan yang terorganisir.

Before We Go