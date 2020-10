JADWAL BOLA dan LIVE STREAMING Pekan Ini, Disiarkan Langsung RCTI, NET TV, Mola TV dan BeIN Sport

Link live streaming Mola TV Liverpool vs Leeds United Liga Inggris pekan perdana. Kick off laga pukul 23.30 WIB.

BANGKAPOS.COM -- Akhir pekan ini, mulai Sabtu (3/10/2020) hingga Senin dini hari WIB terdapat sejumlah pertandingan dari liga-liga Eropa yang disiarkan langsung di siaran antena UHF maupun saluran berbayar.



Dimulai dari Liga Inggris yang akan menggelar pekan ke-4 akhir pekan ini.



Seluruh laga akan disiarkan langsung di Mola TV.



Beberapa laga yang patut disaksikan yakni Chelsea Vs Crystal Palace, Arsenal Vs Sheffield United, Manchester United Vs Tottenham dan Aston Villa Vs Liverpool.



Namun, ada dua laga juga yang disiarkan langsung oleh siaran antena UHF di NET TV tepatnya.



Dua laga yang disiarkan NET TV adalah laga antara Leeds United Vs Man City pada Sabtu malam dan Wolves Vs Fulham pada Minggu malam.

Berikut Jadwal Liga Inggris pekan ke-4

Sabtu, 3 Oktober 2020

Chelsea Vs Crystal Palace - 18.30 WIB

Everton Vs Brighton - 21.00 WIB

Leeds Vs Man City - 23.30 WIB (Live NET TV)

Minggu, 4 Oktober 2020

Newcastle Vs Burnley - 02.00 WIB

Leicester Vs West Ham - 18.00 WIB

Southampton Vs West Brom - 18.00 WIB

Arsenal Vs Sheffield United - 20.00 WIB

Wolves Vs Fulham - 20.00 WIB (Live NET TV)

Man United Vs Tottenham - 22.30 WIB

Senin, 5 Oktober 2020

Aston Villa Vs Liverpool - 01.15 WIB

Beralih ke Italia, Serie-A juga menyajikan laga-laga menarik pada akhir pekan ini.

Liga Italia pekan ke-3 sejatinya sudah dibuka dengan laga antara Fiorentina Vs Sampdoria Jumat (1/10/2020) atau Sabtu dini hari WIB.

Tim tamu, Sampdoria memenangi laga atas Fiorentina 2-1 pada laga yang digelar di Stadion Artemio Franchi itu.

Seluruh laga Liga Italia bisa disaksikan di saluran berbayar beIN Sports.

Namun, RCTI sebagai pemegang hak siar juga akan menyiarkan 3 laga akhir pekan ini.

Pertama, ada laga Udinese Vs AS Roma yang akan disiarkan langsung pada Minggu dini hari.

Kemudian, ada juga laga antara Lazio Vs Inter Milan yang disiarkan langsung oleh RCTI+ dan laga bigmatch Juventus Vs Napoli.

Jadwal Liga Italia Pekan ke-3

Sabtu, 3 Oktober 2020

Fiorentina 1-2 Sampdoria

Sassuolo Vvs Crotone - 20.00 WIB

Minggu, 4 Oktober 2020

Udinese Vs AS Roma - 01.00 WIB

Atalanta Vs Cagliari - 17.30 WIB

Benevento Vs Bologna - 20.00 WIB

Lazio Vs Inter Milan - 20.00 WIB

Parma Vs Hellas Verona - 20.00 WIB

AC Milan Vs Speazia - 23.00 WIB

Senin, 5 Oktober 2020

Juventus Vs Napoli - 01.45 WIB

Liga Spanyol pun bakal menyajikan laga-laga menarik pekan ini yang bisa Anda saksikan di BeIN Sports.

Jornada ke-5 akan dibuka dengan laga antara Real Valladolid Vs Eibar pada Sabtu sore.

Kemudian, ada sang juara bertahan, Real Madrid yang akan bertandang ke kandang Levante.

Sorotan pekan ini akan tertuju pada laga Barcelona Vs Sevilla.

Barcelona mencatatkan start bagus setelah menyapu bersih 2 laga awal dengan melesakkan 7 gol tanpa kebobolan.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-5

Sabtu, 3 Oktober 2020

Real Valladolid Vs Eibar - 18.00 WIB

Atletico Madrid Vs Villareal - 21.00 WIB

Elche Vs SD Huesca - 23.30 WIB

Real Sociedad Vs Getafe - 23.30 WIB

Minggu, 4 Oktober 2020

Valencia Vs Real Betis - 02.00 WIB

Osasuna Vs Celta Vigo - 17.00 WIB

Deportivo Alavaes Vs Athletic Bilbao - 19.00 WIB

Levante Vs Real Madrid - 21.00 WIB

Cadiz Vs Granada - 23.30 WIB

Senin, 5 Oktober 2020

Barcelona Vs Sevilla - 02.00 WIB

Sementara itu, Bundesliga menyajikan dua laga yang disiarkan langsung oleh NET TV pekan ini.

Kedua laga tersebut adalah Borussia Dortmund Vs Freiburg yang digelar Sabtu malam dan FC Bayern Muenchen Vs Hertha Berlin pada Minggu malam.

Laga antara Union Berlin Vs Mainz menjadi pembuka pekan ke-3 yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah 4-0.

Seluruh laga Liga Jerman bisa disaksikan di Mola TV.

Jadwal Bundesliga Pekan ke-3

Sabtu, 3 Oktober 2020

Union Berlin 4-0 Mainz 05

Dortmund Vs Freiburg - 20.30 WIB (Live NET TV)

Eintracht Frankfurt Vs Hoffenheim - 20.30 WIB

FC Koeln Vs Borussia Moenchengladbach - 20.30 WIB

Werder Bremen Vs Arminia Bielefeld - 20.30 WIB

Stuttgart Vs Bayer Leverkusen - 20.30 WIB

RB Leipzig Vs Schalke 04 - 23.30WIB

Minggu, 4 Oktober 2020

Wolfsburg Vs Augsburg - 20.30 WIB

Bayern Muenchen Vs Hertha Berlin - 23.00 WIB (Live NET TV)

