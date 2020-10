Lagi Viral di TikTok Ini Chord dan Lirik Lagu 'Kopi Dangdut' yang Dipopulerkan Fahmi Shahab

BANGKAPOS.COM--Belakangan ini lagu Kopi Dangdut yang dipopulerkan oleh Fahmi Shahab sedang viral dan banyak dicover oleh pengguna TikTok.

Diketahui Lagu kopi Dangdut merupakan ciptaan dari penyanyi dangdut kawakan Fahmi Shahab yang dirilis tahun 2001 lalu.

Lelaki kelahiran 1956 ini sering menciptakan lagu dangdut yang easy listening mulai dari kopi dangdut, gubug derita dan masih banyak lagu ciptaannya.

Selain populer di kalangan penguna TikTok, Lagu Kopi dangdut, menurut Akun Instagram @Fasha_pro juga terkenal dan diproduksi di Amerika.

Hal itu berdasarkan keterangan pada tayangan yang dibagikan oleh Fahmi Shahab.

Dalam video tersebut juga tampak terlihat tiga pemuda Amerika sedang bergoyang sambil menyanyikan lagu sejuta umat tersebut. "Kopi dangdut di produksi di america," tulis stastus postingan video Instagram @fasha_pro.

Penasaran, Berikut Chord Gitar dan Lirik Lagu Kopi Dangdut yang dipopulerkan Fahmi Shahab :

Chord dan Lirik Lagu Kopi Dangdut - Fahmi Shahab

Intro: Am Am Bb Am Am Em G F Am Am E

.

Am

Kala kupandang kerlip bintang nan jauh disana

Dm

Sayup kudengar melodi cinta yang menggema

Am

Terasa kembali gelora jiwa mudaku

E

Karena tersentuh alunan lagu

Am G Am

Semerdu kopi dangdut

.

(*)

Am

Api asmara yang dahulu pernah membara

Dm

Semakin hangat bagai ciuman yang pertama

Am

Detak jantungku seakan ikut irama

E

Karena terlena oleh pesona

Am-AM G-Am E

Alunan kopi......dangdut

.

Dm C

Irama kopi dangdut yang ceria

Dm C

Menyengat hati menjadi gairah

B E Am E

Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu

.

Kembali ke (*)

.

Intro:

Am Dm Am E

Am Am G Am E

.

Dm C

Irama kopi dangdut yang ceria

Dm C

Menyengat hati menjadu gairah

B E Am E

Membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu

.

Am E

Karna terlena oleh pesona

Am G Am

Alunan kopi dangdut

Am E

Karna terlena oleh pesona

Am G Am

Alunan kopi dangdut

(*)