Lagu Lawas Chord dan Lirik Lagu 'Tua Tua Keladi' - Anggun C Sasmi, Main Mudah dari Kunci G

Chord dan Lirik Lagu 'Tua Tua Keladi' - Anggun C Sasmi

BANGKAPOS.COM -- Anggun C. Sasmi atau Anggun, adalah penyanyi, pencipta lagu, artis rekaman, produser rekaman, panelis, juri pencarian bakat, aktris, dan filantropis Prancis kelahiran Indonesia.

Ia merupakan putri dari Darto Singo, seorang penulis asal Kroya, Jawa Tengah, dan Dien Herdina, seorang perempuan yang masih kerabat Keraton Yogyakarta.

Ia mengawali kariernya dengan tampil di panggung Ancol pada usia tujuh tahun, lalu merekam album anak-anak dua tahun kemudian.

Di bawah bimbingan musisi Ian Antono, Anggun merekam album studio pertamanya di Indonesia berjudul Dunia Aku Punya pada tahun 1986.

Namun, namanya baru melambung sebagai penyanyi rock setelah merilis singel berjudul "Mimpi" pada tahun 1989. Anggun berhasil meraih sukses selama paruh awal dekade 1990-an melalui sederet singel hits seperti "Tua Tua Keladi", "Laba Laba", "Takut", "Nafas Cinta", dan "Kembalilah Kasih". Majalah Popular menganugerahi Anggun sebagai "Artis Indonesia Terpopuler 1990–1991".

Lagu tua tua keladi cukup melegnda dan banyak dinyanyikan penyanyi.

Sebut saja Anggun, ada juga group vokal T2 dan masih banyak lagi yang mengcovernya.

Berikut bangkapos.com bagikan untuk anda chord dan lirik lagu populer tua tua keladi yang dipopulerkan oleh Anggun C Sasmi seperti dilansir dari Tribunsolo.com.

Intro : G…..

G G G G -F-C

.

G

kata katanya selangit

G

tersenyum penuh misteri

G

matanya membikin ngeri

G

semua gadis gadis remaja

D C

gaya lelaki katanya selalu

G G -F-C

begitu..

.

G

dia bilang aku cantik

G

diapun bilangku menarik

G

dia bilang body ku asik

G

hingga dada ini deg degan

D C

mulut lelaki katanya selalu

G

begitu..

D C

apa lagikah yang masih suka

D G

dengan gadis remaja..

.

*)

C D G -F#m-Em-D

engkau lupakan anak cucumu

C D G

hanya demi kenikmatan

C D G -F#m -Em-D

harga dirimu bahkan terbuang

A D

yang ada hanya rayuan..wo ooo..

.

Reff:

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G

ternyata cucunya segudang..

.

Musik : G D C D G..[2x]

.

*)

C D G -F#m-Em-D

engkau lupakan anak cucumu

C D G

hanya demi kenikmatan

C D G -F#m -Em-D

harga dirimu bahkan terbuang

A D

yang ada hanya rayuan..wo ooo..

.

Reff:

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G

ternyata cucunya segudang..woo..!!

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..

.

G

mengaku bujangan

D

kepada setiap wanita

C D G G -F-C

ternyata cucunya segudang..'Hu.. uuu..'

(*)