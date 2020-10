All New Ertiga Ikon Kendaraan Favorit Keluarga

All New Ertiga memimpin Market Share No.1 dari pesaing-pesaingnya.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Memanjakan para konsumen setianya, Suzuki memberikan ide yang cukup brilian dengan memberikan sentuhan kayu premium dari sisi interior pada bagian panel dashboard dan panel setir. Bagaimana tidak, brand andalan Suzuki di kelasnya yakni All New Ertiga kini semakin tampil elegan.

Hal yang nampaknya belum ada di merek lain dari kompetitor. Ide itu tentunya sangat memberikan pengaruh terhadap keinginan konsumen dan implikasinya terhadap penjualan All New Ertiga khususnya di Bangka Belitung.

Manajer Operasional PT Jagorawi Motor, Hendra mengatakan All New Ertiga memang masih menjadi salah satu primadona dikelasnya. Tampilannya pun semakin elegan.

All New Ertiga saat ini menjadi ikon kendaraan favorit keluarga di Indonesia, termasuk untuk keluarga-keluarga di Bangka Belitung.

Penjualan All New Ertiga merupakan satu dari sekian banyak merek berkualitas yang memberikan sumbangsih sangat besar kepada Suzuki Jagorawi Motor. Karena All New Ertiga memimpin Market Share No.1 dari pesaing-pesaingnya. Sehingga, menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya.

Harga Suzuki All New Ertiga tetap terjangkau, cukup beli dengan harga DP mulai Rp9 jutaan saja atau dengan angsuran mulai Rp3 jutaan dengan cashback puluhan juta. Selain itu, dapatkan juga hadiah langsung Sepeda Polygon khusus pembelian hingga bulan ini.

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di Transmart Pangkalpinang setiap harinya dan dapatkan hadiah khusus bagi Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung (selama persedian masih ada)," tambah Pompi, Marketing Support PT Jagorawi Motor.

Penasaran bagaimana rasanya mengendarai mobil dari Suzuki yang kaya akan fitur dan performa mumpuni? Tenang karena saat ini Suzuki Jagorawi Motor memiliki layanan Home Test Drive sehingga Anda dapat melakukan test drive dengan aman di rumah.

Home Test Drive dan informasi spesifikasi yang lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188.

