Awas, 4 Gangguan Mata Ini Rentan Menyerang Penderita Diabetes

BANGKAPOS.COM - Kadar gula darah tinggi dapat mengganggu kesehatan mata para penderita diabetes.

Efek gangguan mata tersebut umumnya dirasakan penderita diabetes setelah mengidap gula darah tinggi dalam waktu yang lama.

Melansir National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Health Information Center, kadar gula darah tinggi yang tidak dikendalikan lambat laun bisa merusak saraf dan pembuluh darah mata.

Kerusakan saraf dan pembuluh darah tersebut dapat membuat indra penglihatan penderita diabetes terganggu.

Selain itu, risiko mengalami gangguan mata pada penderita diabetes juga makin tinggi apabila kadar tekanan darah dan kolesterol tidak terkontrol.

Berikut beberapa gangguan mata yang rentan menyerang para penderita diabetes:

1. Pandangan kabur

Gangguan mata yang jamak dialami penderita diabetes adalah pandangan kabur atau penglihatan tidak jelas.

Melansir WebMD, kadar gula darah tinggi dapat membuat lensa mata membengkak dan menurunkan kemampuan mata untuk melihat dengan jelas.

Kondisi ini bisa muncul saat kadar gula darah setelah makan berada di atas 180 mg/dL, atau kadar gula darah puasa di atas 130 mg/dL.