Chord dan lirik lagu 'Perbedaan' Ari Lasso

BANGKAPOS.COM-- lagu berjudul perbedaan ini merupakan karya pertama Ari Lasso setelah keluar dari Band Dewa 19.

Lagu ini dirilis 2001 silam, cukup populer pada waktu itu.

Berikut Chord dan liriknya seperti dialnsir dari Tribunsolo.com

Intro : C D F C

C D F C

Sendiri resapi heningnya malam ini

C D F C

Tanpamu disini hatiku sunyi

(*)

Am F C E

Berharap engkau kembali oh..

Am F Bm E

Mengisi hari bersama lagi

Chorus :

A

Segala perbedaan itu

Bm

Membuatmu jauh dariku

D E A E

Biarlah sang waktu menjaga cintamu

A

Nyalakanlah api cinta

Bm

Membakar ragu yang ada

D E A

Ku kan selalu setia hingga saat tiba

C D F C

Perpisahan ini hanya tuk sementara

C D F C

Sabarlah menanti usah gelisah

==> Kembali ke : (*), Chorus

Interlude : D E C#m C G C# F# F# F#

Chorus (Overtone) :

B

Segala perbedaan itu

C#m

Membuatmu jauh dariku

E F# B F#

Biarlah sang waktu menjaga cintamu

B

Nyalakanlah api cinta

C#m

Membakar ragu yang ada

E F# B

Ku kan selalu setia hingga saat tiba

G Am C G

Sabarlah menanti usah gelisah

