Lagu Dangdut-Chord dan Lirik Lagu 'Gitar Tua' ciptaan Rhoma Irama yang Jadi Sountrack Film

BANGKAPOS.COM-- Haji Rhoma Irama merupakan Musisi sekaligus penyanyi legendaris Indonesia yang dijuluki "Raja Dangdut".

Karya-karya hingga kini masih banyak dinikmati pecinta musik indonesia.

Bahkan tidak sedikit lagu-lagu ciptaannya di arasemen ulang oleh anak milenial jaman sekarang.

Satu lagu dari sang legend yakni Lagu " Gitar tua" yang menjadi soundtrack film Gitar tua yang rilis tahun 1977.

Berikut Chord dan Lirik lagu "Gitar Tua" :

Intro : G

G C G

G C G C

Hanya gitar tua ini, yang aku berikan

G C G C

Sebagai kenang-kenangan, untukmu sayang

G Bm F G C

Kau anggaplah benda ini, pengganti diriku

G

Sebagai ganti diriku

[Intro] F G (2x)

G

Pabila kau rindu padaku

A G F G

Petiklah dan menyanyilah..

G

Semoga akan terobati

A G

Rasa rindumu padaku

D C G

Walaupun sudah berpisah.. hati kita bersatu

G C G C

Memang gitar tua ini, menjadi kenangan

G C G C

Juga gitar tua ini, yang menjadi saksi

G Bm F G C

Saksi cintamu padaku, cintaku padamu

G

Yang tak akan pernah layu

[Intro] F G (2x)

G

Pabila kau rindu padaku

A G F G

Petiklah dan menyanyilah..

G

Semoga akan terobati

A G

Rasa rindumu padaku

D C G

Walaupun sudah berpisah.. hati kita bersatu

G C G C

Memang gitar tua ini, menjadi kenangan

G C G C

Juga gitar tua ini, yang menjadi saksi

G Bm F G C

Saksi cintamu padaku, cintaku padamu

G

Yang tak akan pernah layu

