Chord dan Lirik Lagu 'Mengejar Matahari' Ari Lasso

BANGKAPOS.COM-- Lagu mengejar matahari yang dipopulerkan oleh Ari Lasso masuk dalam album kompilasi berjudul the bast of.

Lagu ini populer dikalangan anak 80 hingga 90an dan tentunya masih diperdenganrkan hingga sekarang.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunternate.com

Intro: C Am C Am

C Am C Am

Di sini ada satu kisah cerita tentang anak manusia

F Dm C F Dm C

Menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta

Am Em F C Bm

Tetes air mata… mengalir di sela derai tawa

Am Em A# F C

Selamanya kita… tak akan berhenti mengejar matahari

Intro: C Am

C Am

Tajamnya pisau tak kan sanggup

C Am

Koyakkan cinta antara kita

F Dm C F Dm C

Menembus ruang dan waktu… menyatu di dalam jiwaku

Am Em F C Bm

Tetes air mata… mengalir di sela derai tawa

Am Em A# D# Dm

Selamanya kita… tak akan berhenti mengejar

C F C

Terus mengejar… matahari

Intro: C Am (2x) C

(Bangkapos.com/Tribunternate.com)