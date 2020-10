Innova Facelift Segera Meluncur! Memiliki 16 Varian dan Ruang Kabin Terasa Lebih Mewah

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- TOYOTA tampaknya akan segera menyegarkan tampilan Kijang Innova yang belum pernah mendapat pembaruan sejak meluncur pada 2016.

Dari bocoran-bocoran yang beredar terlihat tampilan depan, samping, dan belakang Kijang Innova facelift yang tidak mengalami ubahan begitu banyak.

Dari depan, perbedaan paling kentara ada pada bumper dan gril, berikut juga headlamp. Lampu sein kini terpisah dari lampu utama dan ditempatkan di bumper.

Foglamp yang sebelumya berada di sisi lampu sein, kini ditempatkan di bawah bumper, seperti halnya desain Mitsubishi Xpander.

Sementara gril masih berbentuk trapesium, namun dengan desain yang mirip dengan kepunyaan Hilux terbaru. Dari samping perbedaan terletak pada desain velg, sedangkan di belakang terlihat pada garnish di bagian tengah, tempat pelat nomor berada.

Beranjak ke bagian interior, Kijang Innova mengalami ubahan pada beberapa detail. Seperti jok dan warna door trim yang berubah menjadi coklat gelap, dari sebelumnya merah bata. Kemudian di beberapa bagian door trim sepertinya sudah menggunakan material empuk, membuat ruang kabin jadi terasa lebih mewah.

Kabarnya Kijang Innova facelift akan memiliki total 16 varian dengan tipe G, V, dan Venturer. Tipe Q sepertinya telah dihapus dari daftar.

Tak ketinggalan mesin diesel 2.400 cc VNT Intercooler yang menghasilkan tenaga 149 ps atau setara 147 tk dan torsi 36,7 kgm atau setara 359 Nm. Kedua mesin juga masih mengusung pilihan transmisi yang sama dengan sebelumnya, yakni manual 5-percepatan dan otomatis 6-percepatan.

Urusan harga, kabarnya tiap varian akan mengalami peningkatan yang berbeda-beda. Namun diprediksi kenaikan harga tidak akan melebihi Rp 10 juta. Seperti diketahui, saat ini Kijang Innova dibanderol dari Rp 326,050 juta (tipe 2.0 G M/T) sampai Rp 428,750 juta (tipe 2.4 V A/T Diesel). Sedangkan untuk New Innova TRD Sportivo dihargai dari Rp 359,150 juta (tipe G M/T) hingga Rp 431,950 juta (tipe V A/T), dan untuk New Venturer mulai Rp 423,3 juta (tipe 2.0 Q M/T Basic) sampai Rp 482,6 juta (tipe 2.4 Q A/T Diesel Basic).

Sebelumnya, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, saat dikonfirmasi belum mau mengungkap lebih detail terkait Kijang Innova facelift. Anton berujar, meski gambar-gambar Kijang Innova facelift sudah banyak beredar di internet, Toyota kabarnya tengah mempersiapkan peluncuran model lainnya.

"Sekarang lagi fokus persiapan peluncuran Fortuner," ujar Anton, kepada Kompas.com belum lama ini.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Innova Facelift Segera Meluncur, Apa Bedanya dengan Model Lama?