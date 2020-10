Penambahan Satu Kasus Positif Covid-19 di Pangkalpinang dari Klaster Bangka Tengah

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr Masagus Hakim mengatakan, ada penambahan satu kasus positif Covid-19 dan satu selesai pemantauan di Kota Pangkalpinang.

Kasus positif covid-19 tersebut atas namaHE (52) warga Kecamatan Gerunggang, dan yang selesai pematauan berdasarkan revisi5 Kemenkes RI atas nama YH (37), warga Kecamatan Gerunggang.

Hakim menyebutkan, HE meruapakan kasus konfirmasi dari K1 IS Bangka Tengah yang merupakan rekan kerjanya. Dan saat ini sudah menjalani karantina di BKPSDM Provinsi Bangka Belitung.

Sementara YH kasus konfirmasi pada (25/9/2020) lalu dan dingatakan bebas covid-19 pada hari ini, Selasa (6/10), dan saat ini sudah dipulangkan kerumah kembali.

"HE merupakan kontak erat dengan IS yang kemarin wafat, HE merupakan rekan kerjanya," ungkap Hakim kepada Bangkapos.com, Selasa (6/10/2020)

Dia mengatakankan, dengan bertambahnya satu orang dan satu bebas Covid-19, yang saat ini sedang di karantina berjumlah 15 orang.

"Jumlah kasus suspek 326, jumlah kasus suspek discarded 267, jumlah kasus konfirmasi 158, jumlah kasus konfirmasi bergejala 55, jumlah kasus konfirmasi tanpa gejala 103, kasus konfirmasi sembuh atau selesai isolasi 138, kasus konfirmasi belum sembuh atau karantina 19, kasus meninggal konfirmasi 1, jumlah kontak erat 231, jumlah kontak erat discarded 731," sebutnya.

Tak Ada Klaster Pemkab Bangka Tengah

Terkait beredar kabar adanya klasster Pemkab Bangka Tengah (Bateng), Jubir Satgas Penanggulangan covid-19 Kabupaten Bangka Tengah (Bateng), dr Bahrun Siregar Sutrisno mengklarifikasi hal tersebut.

Ia mengatakan bahwa Klaster Pemkab Bateng tersebut tidak ada, hal ini dapat dilihat dari dua kali hasil swab test yang telah dilakukan terhadap semua kepala OPD, asisten, Sekda, dan semua pegawai yang pernah kontak dengan keluarga Almarhum Bupati Ibnu Saleh dinyatakan negatif.