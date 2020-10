Bikin Emosi Aja, Balasan Menohok Salmafina Sunan saat Disebut Sudah Tidur Bareng Pacar Bulenya

Dalam captionnya, Salmafina mengaku berusaha menghabiskan waktu sebanyak mungkin berdua dengan pacar bulenya.

BANGKAPOS.COM - Salmafina Sunan menjanda di usia muda setelah bercerai dari Taqy Malik.

Setelah cerai, putri sulung pengacara Sunan Kalijaga ini kini berpacaran dengan bule Italia bernama Tony Carnevale.

Kemesraan Salmafina Sunan dengan sang pacar bule ini selalu dipamerkan di laman Instagram pribadinya.

Dalam captionnya, Salmafina mengaku berusaha menghabiskan waktu sebanyak mungkin berdua dengan pacar bulenya.

Pasalnya, 45 hari lagi, Salmafina harus bersiap menjalani pacaran jarak jauh atau LDR dengan sang kekasih..

"45 days left with the shark

Couldn’t be more ready for long distance"

(45 hari tersisa dengan si Hiu.

Tidak bisa lebih siap lagi untuk LDR)," tulis Salmafina, dikutip TribunnewsBogor.com, Selasa (6/10/2020).

Melihat caption di postingan tersebut, rupanya membuat netizen banyak berasumsi dan berspekulasi negatif.

Bahkan, salah seorang netizen menuding bahwa Salmafina ini sudah tidur berdua dan serumah engan sang kekasih tanpa ikatan pernikahan.