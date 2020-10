Game terbaru Among Us

Cara Dapat Topi Bertema Halloween di Among Us, Ada Pilihan Topeng di Film Friday The

BANGKAPOS.COM - Penasaran kan bagaimana cara mendapatkan topi di permainan Among Us? Simak berikut ini tips dan trik nya.

Among Us mendadak menjadi game yang di mainkan banyak orang. Meski rilis tahun 2018 lalu, popularitasnya baru meningkat tajam belakangan ini.

Menariknya lagi Among Us di ciptakan oleh tiga orang yang tergabung dalam tim developer bernama InnerSloth.

Gokil bukan? Tiga orang tersebut belakangan mungkin sedang sibuk mengurusi lonjakan pemain yang begitu signifikan.

Belum lagi menangani permasalahan cheater yang baru-baru ini mulai meresahkan banyak pemain.

Memasuki bulan Oktober, identik dengan yang namanya halloween. Nah, ternyata di Among Us ada topi bertema halloween yang bisa kalian pakai ketika bermain.

Saat ini memang belum tersedia pilihan topi bertema halloween di Among Us.

Oleh karena itu simak baik-baik tips di bawah ini untuk mendapatkan topi bertema halloween di Among Us.

Dilansir dari Kontan, berikut ini cara mendapatkan topi bertema halloween di Among Us:

Masuk ke pengaturan.

Cari pengaturan Date & Time.

Matikan pengaturan tanggal otomatis, masing-masing smartphone mungkin berbeda menunya.

Ubah tanggal dan jam menjadi "31 Oktober 2020", pukul "23:59".

Setelah itu masuk ke Among Us, ketika masuk lobby arahkan ke laptop lalu ketuk tombol customize.

Selamat! Kalian sudah mendapatkan topi bertema halloween.

Mudah bukan? Dengan tips di atas, pilihan topi yang kalian gunakan saat main Among Us bertema halloween.

Ada beberapa pilihan topi halloween yang menarik, seperti topeng di film Friday The 13th, plague doctor mask dan masih banyak lagi.

Cara di atas bisa kalian coba di Among Us versi HP maupun laptop. Pada dasarnya hanya mengganti tanggal sistem sesuai yang di atas.

