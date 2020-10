Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Menangis Semalam' Audy

Chord dan Lirik Lagu 'Menangis Semalam' Audy

BANGKAPOS.COM-- Lagu yang dipopulerkan oleh Audy berjudul menangis semalam merupakan album dari the best of Audy 17.

Lagu ini cukup populer di zamannya, liriknya yang sederhana berkisah tentang kehidupan sehari-hari pasangan kekasih.

Berikut chord dan liriknya seperti dilansir dari tribunjateng.com

Intro: C F C F C F G

C

kau sempat ucapkan pisah

Am

saat kau beranjak pergi

Dm

tapi perasaanku

F G

tak berpaling darimu

C

kau ucapkan jangan pergi

Am

saat ku datang kembali

Dm

tapi luka ini

F G

t'lah membeku tak mencair

Reff:

C

tahukah kamu

Em

semalam tadi

F

aku menangis

Dm

mengingatmu

G

mengenangmu

C

mungkin hatiku

Em

terluka dalam

F

atau selalu

Dm G

terukirkan kenangan kita

C

kau telah hadirkan dia

Am

untuk menggantikan aku

Dm

tanpa kau sadari

F G

aku takkan pernah terganti

C

kau ingin tinggalkan aku

Am

dan menyandingku kembali

Dm

ini takkan adil

F G

untukku ataupun dirinya

Kembali ke : Reff (2x)

Outro: C Am C F

