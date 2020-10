Kunci Gitar, Chord dan Lirik Lagu 'Permintaan Hati' Letto

Chord dan Lirik Lagu 'Permintaan Hati' Letto

BANGKAPOS.COM-- Lama tak terdenga kabar group band Letto.

Meskipun demikian, nama band Letto masih tetap eksis di dunia hiburan tanah air, terutama karya-karya musiknya.

Lagu-lagu yang mereka nyanyikan dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti lagu berjudul permintaan hati.

Berikut chord dan lirik lagunya seperti dilansir dari tribunwow.com

Am

Terbuai aku hilang

Dm

Terjatuh aku dalam

Em F

Keindahan penantian

Am

Terucap keraguan hati

Dm

Yang bimbang

Em

Yang terhalang

F G

Kepastian cinta

F G

Aku... hilang...

F G

Aku... hilang

F G

Aku... hilang...

F G

Aku... hilang

Am

Terasa kerinduan hati

Dm

Yang bimbang

Em

Yang terhempas

F G

Kepastian cinta

C Am

Dengarkanlah permintaan hati

F G

Yang teraniaya sunyi

Am G

Dan berikanlah arti pada hidupku

F

Yang terhempas

G

Yang terlepas

C Am

Pelukanmu bersamamu

G# A#

Dan tanpamu aku hilang

C

Selalu

[coda] F G F G F G

(Bangkapos.com/TribunWow.com)