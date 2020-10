Lagu Dangdut-Chord dan Lirik Lagu Awet Muda Ciptaan Rhoma Irama Kunci Mudah dari G

Rhoma Irama ketika menceritakan Perseteruan Musik dangdut vs Musik Rock

BANGKAPOS.COM--Berbicara lagu dangdut tentunya tidak lepas dengan sosok Raja Dangdut, Rhoma Irama.

Yups lagu-lagu karya bang haji memang memiliki pesan enrgik dan tak lekang dimakan zaman.

Salah satunya lagu Awet Muda.

Berikut Chord dan Lirik Lagu Awt Muda Ciptaan Rhoma Irama :

Intro : G Am G Am

G Am G Am

G Am G Am

G Am

Apabila anda mau awet muda

G Am

Sesungguhnya mudah sekali obatnya