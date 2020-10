Sosok Adit Jayusman yang Disebut Calon Suami Ayu Ting Ting, Benarkah Sudah Menyandang Status Duda?

BANGKAPOS.COM -Sosok Adit Jayusman yang belakangan ini disebut sebagai calon suami Ayu Ting Ting menjadi sorotan.

Rumor yang beredar, Ayu bakal segera melepas masa janda dengan menikahi Adit Jayusman.

Lantas siapakah Adit Jayusman sebenarnya?

Sosok Aditya Pradana Jayusman pertama kali membuat heboh saat ikut memberi kejutan ulang tahun ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum.

Umi Kalsum juga membagikan potret dirinya bersama anak-anak dan calon menantu, termasuk Adit yang berada di sisi Ayu Ting Ting.

Sukses membuat publik heboh, Umi Kalsum langsung menghapus foto-foto itu dari akun instagramnya.

Namun baru-baru ini terkuak fakta baru tentang sosok Adit Pradana Jayusman.

Hal ini diketahui dari unggahan akun fanbase Ayu Ting Ting @iamkuntoajieofficial_01 (07/10/2020).

Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman yang disebut-sebut calon suaminya (Kolase TribunNewsmaker.com/ Instagram Ayu Ting Ting)

Akun fanbase tersebut menyoroti Ayu Ting Ting yang memberikan like pada unggahan foto dirinya saat bersama Adit.

"Kembali like postingan yang berhubungan dengan Mas Adit seolah Ayu memberi isyarat apakah bener? @ayutingting92 kedapatan memberikan like ke akun @ayshafansworld yang di mana akun tersebut mendukung hubungannya dengan aktor tampan Shaheer Seikh seolah memberi isyarat apakah bener Ayu sudah memilih pria asal Indonesia? Wait and see," tulis akun @iamkuntoajieofficial_01.