BANGKAPOS.COM - AJUN PRAWIRA Buka-bukaan Awal Kenal Jennifer Jill, Nggak Tahan Lihat Malam-malan Nyebur di Kolam

Ajun Perwira kenang masa ia jatuh hati dengan sang istri, Jennifer Jill Supit.

Cerita soal kebiasaan Jennifer Jill berenang membuat Melaney Ricardo tak sanggup menahan keterkejutan.

Hal itu seperti yang terlihat dalam YouTube Melaney Ricardo.

Awalnya, Melaney Ricardo yang bertandang ke rumah Jennifer dan Ajun menanyai keduanya.

Ia membahas mengenai hubungan Ajun dan Jennifer yang memiliki beda usia hingga 17 tahun.

Ajun pun kerap disebut hanya mengincar kekayaan Jennifer Jill Supit atau Jennifer Ipel.

Meski begitu, Jennifer mengaku tak keberatan dan menyebut Ajun memang harus memiliki sisi matre.

Jennifer Ipel dan Ajun Perwira yang ternayta sempat tak dapat restu dari mertua (YouTube)

"The first time you saw this woman right here (Pertama kali kamu melihat wanita ini), lu tahu dong kalau dia orang kaya," ujar Melaney, dikutip TribunJatim.com dari TribunWow, Kamis (8/10/2020).

"Gua di atas Bar, gimana enggak," jawab Jennifer.